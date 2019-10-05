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10. 05. 2019

В Минске пьяный водитель Kia врезался в трактор: погиб пассажир

Источник фото: МЧС

Поздно вечером 9 мая на улице Казинца в Минске нетрезвый водитель автомобиля «Киа» влетел в трактор, в результате чего один человек скончался, два пострадали. Спасателям пришлось деблокировать из легковушки водителя и погибшего пассажира.

Столичные спасатели получили сообщение о ДТП около 23:30. На улице Казинца столкнулись легковой автомобиль «Киа Оптима» и трактор МТЗ-82. От удара трактор опрокинулся. Мужчина, который управлял трактором, самостоятельно покинул кабину. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
 
Чтобы достать водителя «Киа» из покореженного авто, работники МЧС использовали аварийно-спасательный инструмент. Он получил тяжелую  черепно-мозговую травму и закрытую травму живота. Его и тракториста госпитализировали. Также спасатели вытащили из «Киа» тело погибшего пассажира.
 
В ГАИ Минска уточнили, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения – в его организме выявили более двух промилле алкоголя.

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