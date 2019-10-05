Лукашенко подписал указ об ужесточении ответственности за коррупцию

В Беларуси усиливают ответственность за совершение коррупционных преступлений: условно-досрочное освобождение и смягчение наказания для взяточников теперь запрещено. В пятницу, 10 мая, президент Александр Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией.

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В пресс-службе главы государства отметили, что декрет №3 призван усилить меры ответственности за совершение коррупционных преступлений. Согласно ему, граждане, осужденные за коррупционные преступления, не смогут выходить на свободу по УДО. Также отныне им не будут заменять неотбытую часть наказания более мягким.

В Беларуси около 10 видов преступлений считаются коррупционными. Самые распространенные – это получение взяток и злоупотребление служебными полномочиями.

Осенью прошлого года Александр Лукашенко приказал не освобождать взяточников на свободу «за хорошее поведение, как это делал Шуневич». «За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим», - говорил он