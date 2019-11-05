В Генпрокуратуре сообщили, каких чиновников могут проверить на полиграфе

В Беларуси хотят проверять чиновников на детекторе лжи, сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо. По его словам, пройти полиграф могут заставить кандидатов на должности с повышенными коррупционными рисками. Возможность внедрения такого механизма проверок чиновников сейчас изучается.

Игорь Грейбо отметил, что результаты прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях антикоррупционного законодательства в деятельности государственных и иных органов. Наряду с подписанным накануне Александром Лукашенко декретом №3 об усилении мер по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура Беларуси выступила с инициативой проверять всех кандидатов на должности с повышенным уровнем коррупционных рисков на полиграфе.

Также в стране могут запретить определенным категориям должностных лиц занимать должности в тех организациях, которые находились у них под контролем до момента их увольнения со службы. Сейчас специалисты сейчас изучают целесообразность установления запрета. В законодательство планируется ввести такое понятие, как увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия. Эти и иные предложения будут рассмотрены с учетом мнения госорганов в течение 2019 года.

Кроме того, будут разработаны специальные программы по вопросам противодействия коррупции в средних специальных и высших учебных заведениях, а также изменения в типовое положение о деятельности антикоррупционной комиссии, пишет БелТА