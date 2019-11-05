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11. 05. 2019

В Лиде на плакате к 9 мая разместили фото немецких офицеров с военнопленными

Фото: lida.info

В Лиде на плакатах и листовках, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победе в Великой Отечественной войне, разместили фотографию немецких офицеров с советскими военнопленными.

Местный портал lida.info сообщает, что фото плакатов и листовок прислал один из читателей. Материалы были утверждены в отделе идеологии Лидского райисполкома и разосланы предприятиям и организациям города. Плакаты можно увидеть по всей Лиде, но в некоторых организациях не стали распространять спорные листовки.
 
На одной из фотографий, присутствующих на плакатах и листовках, запечатлен Лидский замок в начале ВОВ, когда двор замка превратился в лагерь для военнопленных. На ней можно увидеть двух немецких офицеров на фоне советских военнопленных. Вот этот снимок: 
 

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