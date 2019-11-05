За пьяное ДТП с двумя погибшими водителя приговорили к 5,5 года колонии

За совершение в пьяном состоянии ДТП в Берестовицком районе, в котором погибли два человека, водителя BMW приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в Гродненском областном суде.

Утром 21 июля 2017 года на автодороге Малая Берестовица-Крынки в Берестовицом районе нетрезвый водитель BMW потерял управление и вылетел в кювет, где машина несколько раз перевернулась. Пассажиры (24 и 26 лет) от полученных травм скончались.

Сотрудники ГАИ впоследствии установили, что никто не был пристегнут ремнями безопасности, а протектор на задних колесах авто был сильно изношен, и водитель об этом знал. Непосредственно перед ДТП BMW ехал со скоростью 140 м/ч.

Суд признал мужчину виновным в нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем неосторожности смерть двух лиц, и приговорил его к 5 годам 6 месяца колонии общего режима.