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11. 05. 2019

Россиянка пыталась ввезти в Беларусь более 100 кг экстази

Источник фото: ГТК

Брестские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 38-летней жительницы России более 100 килограммов психотропа экстази, вызывающего сильнейшую психологическую зависимость. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Крупную партию наркотических и психотропных веществ 38-летняя россиянка пыталась ввезти с территории Польши в Беларусь в тайниках своего автомобиля Chrysler. Она следовала через пункт пропуска «Домачево» по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.
 
Однако во время углубленного досмотра таможенники обнаружили в салоне и багажнике машины тайники, в которых находилось 100 полимерных упаковок весом более 100 кг с кристаллическим веществом бежевого цвета и 3 полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 гр. Эксперты установили, что это были экстази и гашиш.
 
 
 
«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет. Употребление экстази способно вызвать сильнейшую психологическую зависимость и имеет крайне неблагоприятные последствия для здоровья», - отметили в ГТК.
 
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

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