«Ему был предоставлен шанс». Лукашенко прокомментировал задержание Втюрина

Общаясь с журналистами во время посещения Студенческой деревни, Александр Лукашенко прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, который подозревается в коррупции.

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Президент отметил, что Андрей Втюрин до сих пор работал бы начальником Службы безопасности, если бы был вне подозрений. По его словам, Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности.

«Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы», - сообщил белорусский лидер и добавил, что Андрею Втюрину был предоставлен шанс, но он им не воспользовался.

По информации КГБ, Андрей Втюрин был задержан при получении 148,6 тыс. долларов от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Российские СМИ ранее сообщали, что он неоднократно «сливал» информацию российским ФСБ и ФСО.

24 апреля его освободили от занимаемой должности с формулировкой «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».