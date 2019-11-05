Лукашенко сообщил, когда станет известна сумма ущерба от ядовитой нефти из РФ

После ревизии нефтеперерабатывающих заводов можно будет назвать сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом в субботу заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов при посещении Студенческой деревни.

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Александр Лукашенко отметил, что оценивает случившееся крайне негативно.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью», - сказал он и привел слова специалистов, что «за неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, съедает на 4-5 мм».

По словам главы государства, сумма ущерба, которую понесла Беларусь, станет известна после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, но уже очевидно, что она будет очень велика. Чтобы подсчитать убытки, нужно оценить степень повреждения оборудования НПЗ.

Ранее сообщалось, что содержание хлорорганических соединений в поступающей транзитом российской нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. По подозрению в загрязнении магистрального нефтепровода «Дружба» в России задержали четырех человек, еще двое находятся в розыске . Российские следователи выяснили, что они похитили нефть на сумму не менее 1 млн российских рублей и поставили некачественную нефть в узел слива нефти в Самарской области, чтобы скрыть хищения.