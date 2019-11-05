Двое витебчан обменивались интимными фото, а потом заявили друг на друга в милицию

В Витебске 27-летняя женщина и 29-летний мужчина обменивались в социальной сети фотографиями интимного содержания, пока не поссорились и не разослали снимки своим знакомым. После этого они написали друг на друга заявления в милицию и стали фигурантами уголовного дела о распространении порнографии.

Как выяснили следователи, с декабря 2016 года по ноябрь 2018-го 27-летняя жительница Витебска переписывалась в соцсетях с 29-летним знакомым. Чтобы подогреть интерес, они отправляли друг другу интимные фото – как свои, так и найденные на просторах интернета. Когда мужчина узнал, что собеседница отправила его интимный снимок его же подруге, то отправил порнографические фотографии знакомой третьим лицам.

Они поссорились, после чего написали друг на друга заявления в милицию. Им предъявили обвинения в распространении порнографических материалов. Расследование уголовного дела уже завершено.