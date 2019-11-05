Лукашенко: через два года Беларусь будет готова провести ЧМ по футболу

Через два года Беларусь будет готова провести чемпионат мира по футболу. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 мая во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники II Европейских игр.

Президенту доложили о готовности комплекса к II Европейским играм, затем он ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований, организацией питания спортсменов. Александр Лукашенко заявил, что во время предстоящих соревнований Беларуси нужно показать свое лицо.

Также белорусский лидер заявил, что через два года Беларусь будет готова к проведению чемпионата мира по футболу. Он уверен, что Евроигры пройдут на высоком уровне, и через пару лет белорусы с удовольствием организуют и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу. Однако для этого нужно будет построить вместительный национальный стадион.

По словам главы государства, китайские партнеры пообещали возвести этот объект, а также плавательный бассейн мирового уровня. Во время недавнего визита в Китай Си Цзиньпин презентовал Александру Лукашенко макеты будущих сооружений. Президент не преминул отметить, что эти объекты дорогостоящие и китайские партнеры повели себя как настоящие друзья, взявшись за их возведение.

Бассейн будет являться подарком китайского народа белорусскому. «Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно», - добавил он.