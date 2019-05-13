Беларусь хочет попасть в топ-5 рейтинга по объемам операций ЕБРР

Беларусь планирует попасть в первую пятерку стран рейтинга по объемам операций Европейского банка реконструкции и развития, о чем сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1». Сейчас республика занимает в этом списке 9-10 строчку.

В 2018 году ЕБРР инвестировал в экономику Беларуси около 400 млн евро, а этом году объем инвестиций планируют довести до 500 млн. Дмитрий Крутой отметил , что для достижения цели по вхождению в топ-5 направлены новые проекты, предложенные Европейскому банку реконструкции и развития. Движение будет зависеть от того, насколько быстро будут реализовываться совместные проекты.

В будущем предстоит запуск важных проектов в транспортной сфере: объем инвестиций на реконструкцию автодорог М3 и Р46 составит около 250 млн евро. Также ЕБРР профинансирует реконструкцию мостов в Беларуси. В ремонт 28 коммунальных и 50 республиканских мостов банк планирует инвестировать около 100 млн евро.

Кроме этого, ЕБРР готов помочь с тепловой модернизацией старых многоэтажек в Беларуси и реализацией программы «Чистая вода».