В Лунинце женщине, заразившей ВИЧ нескольких мужчин, дали 10,5 года

В Лунинецком районе жительницу одной из деревень приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за распространение ВИЧ. Она поставила в опасность заражения вирусом иммунодефицита 13 мужчин, у троих из них диагноз подтвердился.

В 2014 году женщина узнала о том, что больна ВИЧ. Тогда же ее предупредили об уголовной ответственности за нарушение запретов связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции. Однако сельчанка продолжила вступать в незащищенную половую связь с мужчинами, не предупреждая их о своей болезни.

В конце прошлого года 34-летней женщине предъявили обвинение в заражении вирусом иммунодефицита человека. Потерпевшими по делу проходили 13 мужчин в возрасте от 30 лет и старше, у троих из них диагноз подтвердился. Любвеобильную сельчанку приговорили к 10,5 года колонии общего режима.