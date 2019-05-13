Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2019, понедельник, 14:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
13. 05. 2019

В Лунинце женщине, заразившей ВИЧ нескольких мужчин, дали 10,5 года

В Лунинецком районе жительницу одной из деревень приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за распространение ВИЧ. Она поставила в опасность заражения вирусом иммунодефицита 13 мужчин, у троих из них диагноз подтвердился.

В 2014 году женщина узнала о том, что больна ВИЧ. Тогда же ее предупредили об уголовной ответственности за нарушение запретов связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции. Однако сельчанка продолжила вступать в незащищенную половую связь с мужчинами, не предупреждая их о своей болезни. 
 
В конце прошлого года 34-летней женщине предъявили обвинение в заражении вирусом иммунодефицита человека. Потерпевшими по делу проходили 13 мужчин в возрасте от 30 лет и старше, у троих из них диагноз подтвердился. Любвеобильную сельчанку приговорили к 10,5 года колонии общего режима.

Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.