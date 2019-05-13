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13. 05. 2019

Трактор сбил насмерть работницу фермы в Волковысском районе

Источник фото: Следственный комитет

На территории молочно-товарной фермы одного из хозяйств в Волковысском районе водитель трактора сбил насмерть 65-летнюю женщину, работавшую животноводом. Трагический инцидент произошел в полдень 10 мая, сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

57-летний мужчина за рулем трактора МТЗ двигался задним ходом по территории фермы, как внезапно под колесами техники оказалась 65-летняя животновод. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу. Однако врачи оказались бессильны: вечером женщина скончалась. 
 
В отношении механизатора возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Известно, что в момент наезда мужчина находится в трезвом состоянии.
 

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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