Трактор сбил насмерть работницу фермы в Волковысском районе

На территории молочно-товарной фермы одного из хозяйств в Волковысском районе водитель трактора сбил насмерть 65-летнюю женщину, работавшую животноводом. Трагический инцидент произошел в полдень 10 мая, сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

57-летний мужчина за рулем трактора МТЗ двигался задним ходом по территории фермы, как внезапно под колесами техники оказалась 65-летняя животновод. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу. Однако врачи оказались бессильны: вечером женщина скончалась.

В отношении механизатора возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Известно, что в момент наезда мужчина находится в трезвом состоянии.