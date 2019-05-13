В Беларуси надеются договориться с ЕС об упрощении визового режима до конца года

В Беларуси надеются подписать соглашение об упрощении визового режима с Европейским союзом до конца года. С таким заявлением сегодня выступил министр иностранных дел Владимир Макей, который представляет республику на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.

смотрите также Макей рассказал, почему Лукашенко не полетел в Брюссель Владимир Макей заявил о намерении добиться подписания до конца года соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, а также приоритетов партнерства с Евросоюзом, процесс работы над которыми пока приостановлен. «Надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в плане подписания двух соглашений: по реадмиссии и упрощению визового режима. Работать нужно и над тем, чтобы заключить основное соглашение — о сотрудничестве и партнерстве с ЕС», - цитирует министра TUT.by Ранее Владимир Макей утверждал, что соглашение об упрощении визового режима с ЕС почти готово к подписанию . Оно должно быть подписано вместе с соглашением о реадмиссии - приеме своих граждан или граждан третьих стран, нарушивших миграционное законодательство страны пребывания. После этого стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby