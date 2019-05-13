Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2019, понедельник, 16:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
13. 05. 2019

На этой неделе в Беларуси ожидаются дожди с грозами и до +24°С

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха будет подниматься до 24 градусов выше нуля.

По информации Белгидромета, завтра кратковременные дожди пройдут днем преимущественно в юго-восточной части Беларуси. Местами могут прогреметь грозы. Температура воздуха ночью составит от 5 до 14 градусов, днем потеплеет до 13-24 градусов.
 
15 мая на большей части Гродненской и Брестской областей и местами в других регионах пройдут короткие дожди, возможны грозы. Ночью будет от 6 до 13 градусов, днем – 16-24.
 
16 мая вновь на большей части Гродненской и Брестской областей и местами по стране пройдут дожди, не исключены грозы. В ночные часы термометр покажет от 6 до 14 градусов тепла, днем будет от 15 до 24.
 
В последний рабочий день на этой неделе - 17 мая - кратковременные дожди с грозами ожидаются местами по юго-западу. Ночью температура воздуха составит 7-14 градусов, в северных районах будет около 5-6 градусов, а днем воздух прогреется до 16-23.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.