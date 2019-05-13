На этой неделе в Беларуси ожидаются дожди с грозами и до +24°С

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха будет подниматься до 24 градусов выше нуля.

По информации Белгидромета , завтра кратковременные дожди пройдут днем преимущественно в юго-восточной части Беларуси. Местами могут прогреметь грозы. Температура воздуха ночью составит от 5 до 14 градусов, днем потеплеет до 13-24 градусов.

15 мая на большей части Гродненской и Брестской областей и местами в других регионах пройдут короткие дожди, возможны грозы. Ночью будет от 6 до 13 градусов, днем – 16-24.

16 мая вновь на большей части Гродненской и Брестской областей и местами по стране пройдут дожди, не исключены грозы. В ночные часы термометр покажет от 6 до 14 градусов тепла, днем будет от 15 до 24.

В последний рабочий день на этой неделе - 17 мая - кратковременные дожди с грозами ожидаются местами по юго-западу. Ночью температура воздуха составит 7-14 градусов, в северных районах будет около 5-6 градусов, а днем воздух прогреется до 16-23.