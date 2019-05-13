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13. 05. 2019

Минские поликлиники переходят на летний график работы

С 16 мая столичные поликлиники перейдут на летний график работы, который продлится до конца сентября. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Минского горисполкома.

Летний режим работы минских поликлиник продлится с 16 мая до 30 сентября. В этот период пациенты смогут обращаться в регистратуру с 7:00 до 20:00. Вспомогательные службы (лаборатория, кабинеты: рентген, флюорографический, процедурный, доврачебный, смотровой, физиотерапии, электрокардиограммы, а также центральная стерилизационная лаборатория) будут работать с 7:30 до 20:00.
 
Врачи будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00, а вызвать доктора на дом можно будет с 7:30 до 19:30. Выполнение вызовов на дом будет осуществляться с 8:00 до 20:00, врачебных назначений на дому – с 7:30 до 20:00.
 
По субботам поликлиники Минска будут работать по измененному графику. Регистратура будет открыта с 8:30 до 15:00, вспомогательные службы будут функционировать с 9:00 до 15:00. Врачи будут принимать по скользящему графику с 9:00 до 15:00. Вызвать медработника на дом можно будет с 8:30 до 14:30, а выполнение вызовов на дом будет осуществляться с 9:00 до 15:00, , врачебных назначений - с 8:30 до 18:00.

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