«Белавиа» запускает рейс в Мюнхен. Билет стоит от 155 евро в одну сторону

15 июля авиакомпания «Белавиа» откроет первый рейс по маршруту Минск-Мюнхен и обратно. Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 115 евро с таксами и сборами, туда-обратно – от 255 евро.

В пресс-службе «Белавиа» сообщили, что полеты из Минска в Мюнхен будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Самолет Embraer 175 вместимостью 76 мест будет вылетать из Национального аэропорта Минск в 12:30 и прибывать в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13:35. Обратный рейс планируется осуществлять с вылетом в 14:15 и прилетом в 17:15.

Авиабилеты в одну сторону будут стоить от 115 евро, включая таксы и сборы, в обе стороны – от 255 евро.