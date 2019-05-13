Белорусская армия вооружилась комплексами для борьбы с беспилотниками

На вооружение белорусской армии поступили отечественные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В Минобороны отметили, что армия приняла на вооружение современные комплексы радиоподавления для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), которые были произведены в Беларуси. Их поставили в соответствии с планом строительства и развития системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Беларуси.

Эти средства могут предотвратить несанкционированные полеты беспилотников над важными военными и гражданскими объектами. Чтобы подготовить специалистов для эксплуатации и обслуживания техники, на базе одной из воинских частей с 15 по 17 мая пройдут учебные сборы.