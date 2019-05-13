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13. 05. 2019

Белорусская армия вооружилась комплексами для борьбы с беспилотниками

На вооружение белорусской армии поступили отечественные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В Минобороны отметили, что армия приняла на вооружение современные комплексы радиоподавления для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), которые были произведены в Беларуси. Их поставили в соответствии с планом строительства и развития системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Беларуси.
 
Эти средства могут предотвратить несанкционированные полеты беспилотников над важными военными и гражданскими объектами. Чтобы подготовить специалистов для эксплуатации и обслуживания техники, на базе одной из воинских частей с 15 по 17 мая пройдут учебные сборы.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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