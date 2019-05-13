Белорусская армия вооружилась комплексами для борьбы с беспилотниками

На вооружение белорусской армии поступили отечественные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны.
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На вооружение белорусской армии поступили отечественные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.