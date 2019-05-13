В Гомеле продавали небезопасные акварельные краски и гуашь

В торговой сети Гомельской области продавались детские краски с огромным количеством формальдегида – содержащееся в них токсическое вещество в 67 раз превышало допустимую норму. В Гомельской областной инспекции Госстандарта сообщили, какие именно краски представляют угрозу здоровью детей.

Сотрудники Госстандарта обнаружили некачественную канцелярию в торговой сети Гомельской области, о чем сообщается на сайте региональной инспекции ведомства. Оказалось, что в акварельных красках 12 цветов торговой марки FANCY (изготовитель ООО «Русский Дом Канцелярии») было зафиксировано превышение по показателю миграции формальдегида в водной среде – в 67 раз!

Также требованиям безопасности не соответствовала гуашь Tempera 6 цветов c маркировкой BARAMBA (изготовитель «NINGBO YINZHOU MASON IMP.&EXP.CO., LTD», Китай). Содержание формальдегида в шесть раз превышало допустимую норму.

Такие краски опасны для здоровья детей, которые в творческом процессе могут рисовать пальчиками, наносить краску на различные части тела. В Госстандарте пояснили, что формальдегид является канцерогеном и вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. При контакте он может вызвать воспаления глаз и кожные высыпания, головные боли, вялость, проблемы со сном.

В Госстандарте рекомендуют гражданам, которые успели приобрести опасную продукцию, вернуть ее продавцу во избежание негативных последствий ее использования. Увидев вышеназванные краски и гуашь в магазине, сообщите об этом в областную инспекцию по телефону 8-0232-68-43-97.