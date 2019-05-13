Режим двойного видео в камерах смартфонов Huawei P30 и P30 Pro стал доступен в Беларуси

HUAWEI открывает новые возможности видеосъемки для пользователей по всему миру

Минск, 13 мая 2019 г. — Смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro получили новую функцию для видеосъемки — режим двойного кадра, позволяющий комбинировать в одном видео общий план и увеличенный фрагмент изображения, передающий детали центрального объекта съемки. Новый режим стал доступен с появлением операционной системы EMUI 9.1, глобальный запуск которой в версии B153 начался в начале мая.

С обновлением пользователям стала доступна функция создания видеороликов, состоящих из двух кадров, сделанных с помощью основной широкоугольной камеры и камеры с телеобъективом.

Режим одновременной съемки двумя камерами, доступный на моделях P30 и P30 Pro, интересен как сам по себе, так и в сочетании с другими функциями видеосъемки, такими как интеллектуальное редактирование. Благодаря возможности объединения в одном изображении двух разных перспектив смартфоны линейки Huawei P30 становятся удобными инструментами для съемки в самых разнообразных жанрах и ситуациях. Ключевые особенности dual-режима:

Возможность запечатлеть максимум деталей вокруг объекта съемки

Одновременный показ крупного плана центрального объекта вместе с общим планом

Объединение в одном кадре широкоугольного и увеличенного снимков

Настройка степени приближения

Креативные ролики, передающие одновременно общий план сцены и крупный план центрального объекта с высокой детализацией

Новейшая флагманская серия Huawei P30, в которой использованы передовые технологические решения компании, получила признание пользователей и экспертов по всему миру. Для реализации режима двойного кадра смартфон Huawei P30 Pro оснащен телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Спектральный сенсор захватывает на 40% больше света, что позволяет снимать при низком освещении, используя чувствительность до ISO 409 600.