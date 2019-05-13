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13. 05. 2019

Режим двойного видео в камерах смартфонов Huawei P30 и P30 Pro стал доступен в Беларуси

HUAWEI открывает новые возможности видеосъемки для пользователей по всему миру

Минск, 13 мая 2019 г. — Смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro получили новую функцию для видеосъемки — режим двойного кадра, позволяющий комбинировать в одном видео общий план и увеличенный фрагмент изображения, передающий детали центрального объекта съемки. Новый режим стал доступен с появлением операционной системы EMUI 9.1, глобальный запуск которой в версии B153 начался в начале мая.
 
С обновлением пользователям стала доступна функция создания видеороликов, состоящих из двух кадров, сделанных с помощью основной широкоугольной камеры и камеры с телеобъективом. 
 
Режим одновременной съемки двумя камерами, доступный на моделях P30 и P30 Pro, интересен как сам по себе, так и в сочетании с другими функциями видеосъемки, такими как интеллектуальное редактирование. Благодаря возможности объединения в одном изображении двух разных перспектив смартфоны линейки Huawei P30 становятся удобными инструментами для съемки в самых разнообразных жанрах и ситуациях. Ключевые особенности dual-режима: 
 
  • Возможность запечатлеть максимум деталей вокруг объекта съемки
  • Одновременный показ крупного плана центрального объекта вместе с общим планом
  • Объединение в одном кадре широкоугольного и увеличенного снимков
  • Настройка степени приближения
  • Креативные ролики, передающие одновременно общий план сцены и крупный план центрального объекта с высокой детализацией
 
Новейшая флагманская серия Huawei P30, в которой использованы передовые технологические решения компании, получила признание пользователей и экспертов по всему миру. Для реализации режима двойного кадра смартфон Huawei P30 Pro оснащен телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Спектральный сенсор захватывает на 40% больше света, что позволяет снимать при низком освещении, используя чувствительность до ISO 409 600. 
 

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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