В Кировском районе опрокинулся автобус, пострадали два пассажира

Два человека пострадали в ДТП в Кировском районе с участием рейсового автобуса. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Авария произошла около семи часов вечера 13 мая на первом километре автодороги Курганы-Морховичи в Кировском районе. По словам водителя автобуса МАЗ, он попытался объехать косулю, которая внезапно выбежала на дорогу. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Два пассажира – 19-летний минчанин и 42-летняя жительница Бобруйска – получили травмы и были доставлены в больницу. ГАИ проводит проверку по факту случившегося, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.