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14. 05. 2019

В Кировском районе опрокинулся автобус, пострадали два пассажира

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

Два человека пострадали в ДТП в Кировском районе с участием рейсового автобуса. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Авария произошла около семи часов вечера 13 мая на первом километре автодороги Курганы-Морховичи в Кировском районе. По словам водителя автобуса МАЗ, он попытался объехать косулю, которая внезапно выбежала на дорогу. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
 
Два пассажира – 19-летний минчанин и 42-летняя жительница Бобруйска – получили травмы и были доставлены в больницу. ГАИ проводит проверку по факту случившегося, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

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Аварии, ДТП
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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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