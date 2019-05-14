Минское «Динамо» назначило нового главного тренера. В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что контракт будет заключен с 50-летним белорусским специалистом Александром Андриевским. Соответствующая договоренность уже достигнута.

Александр Андриевский в разные годы выступал за минское «Динамо», был капитаном национальной сборной, стал первым отечественным хоккеистом в НХЛ. За его плечами насыщенная карьера в клубах США, Финляндии, Италии, Германии и России. Александр Андриевский ранее входил в штаб столичной команды в качестве тренера.

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков отметил, что на пост главного тренера рассматривалось около 10 человек, и предпочтение отдавалось отечественным специалистам.

«Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф «Адмирал», а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру «Сибири», которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку. К тому же Андриевский как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф», - рассказал он.