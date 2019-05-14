Украинка пыталась ввезти в Беларусь старинные иконы на $3500

Гомельские таможенники не позволили гражданке Украины незаконно провезти на территорию Беларуси культурные ценности. Они обнаружили в ее чемодане старинные иконы, стоимость которых на рынке составляет около 3500 долларов.

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Семь икон, незаконно перемещаемых через границу, обнаружено сотрудниками Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Гута», сообщили в Государственном таможенном комитете. Таможенники проверяли багаж пассажиров рейсового автобуса «Киев – Гомель» и нашли в чемодане украинки завернутые в покрывало иконы.

Эксперты выяснили, что обнаруженные иконы были созданы в конце 19 – начале 20 века в Российской империи и относятся к категории культурных ценностей. Среди них имелись такие редкие экземпляры, как икона подокладная «Святая троица Отечество» в серебряном окладе, икона Божьей Матери «Троеручица» и икона «В память чудесного избавления Господом».

Общая стоимость икон, которые женщина пыталась переместить через границу без декларирования, составляет около 3500 долларов. По данному факту Гомельская таможня проводит проверку.