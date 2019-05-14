Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2019, вторник, 14:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
14. 05. 2019

Украинка пыталась ввезти в Беларусь старинные иконы на $3500

Источник фото: ГТК

Гомельские таможенники не позволили гражданке Украины незаконно провезти на территорию Беларуси культурные ценности. Они обнаружили в ее чемодане старинные иконы, стоимость которых на рынке составляет около 3500 долларов.

смотрите также Витебские таможенники пресекли ввоз новой одежды под видом б/у
Семь икон, незаконно перемещаемых через границу,  обнаружено сотрудниками Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Гута», сообщили в Государственном таможенном комитете. Таможенники проверяли багаж пассажиров рейсового автобуса «Киев – Гомель» и нашли в чемодане украинки завернутые в покрывало иконы.
 
Эксперты выяснили, что обнаруженные иконы были созданы в конце 19 – начале 20 века в Российской империи и относятся к категории культурных ценностей. Среди них имелись такие редкие экземпляры, как икона подокладная «Святая троица Отечество» в серебряном окладе, икона Божьей Матери «Троеручица» и икона «В память чудесного избавления Господом». 
 
 
Общая стоимость икон, которые женщина пыталась переместить через границу без декларирования, составляет около 3500 долларов. По данному факту Гомельская таможня проводит проверку.
 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.