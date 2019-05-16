Лукашенко недоволен экономическими показателями работы МАЗа

Александр Лукашенко недоволен экономическими показателями работы Минского автомобильного завода. Согласовывая сегодня кандидатуру нового генерального директора МАЗа, президент потребовал повысить эффективность деятельности этого предприятия.
Александр Лукашенко обратил внимание, что «мы не можем потерять это предприятие», поскольку МАЗ входит в число важнейших промышленных гигантов страны. «МАЗ, БелАЗ, МТЗ - это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения», - подчеркнул он.
Минский автомобильный завод обладает большими возможностями, но работает неэффективно. «И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой, а экономические показатели слабые», - сказал глава государства и добавил, что мы не можем держать убыточное предприятие.
Он ориентировал нового руководителя Валерия Иванковича на принятие мер для вывода завода из сложной ситуации и признал, что назначение предыдущего руководителя - Дмитрия Катеринича - было ошибочным. По его словам, «деятели в правительстве» надеялись, что он вытянет предприятие. Однако этого не случилось.
Александр Лукашенко отметил, что будет лично благодарен новому руководителю, если тот сумеет справиться с непростой ситуацией на заводе. Также он пообещал в скором времени посетить МАЗ.