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16. 05. 2019

Лукашенко недоволен экономическими показателями работы МАЗа

Александр Лукашенко недоволен экономическими показателями работы Минского автомобильного завода. Согласовывая сегодня кандидатуру нового генерального директора МАЗа, президент потребовал повысить эффективность деятельности этого предприятия.

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Александр Лукашенко обратил внимание, что «мы не можем потерять это предприятие», поскольку МАЗ входит в число важнейших промышленных гигантов страны. «МАЗ, БелАЗ, МТЗ - это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения», - подчеркнул он.
 
Минский автомобильный завод обладает большими возможностями, но работает неэффективно. «И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой, а экономические показатели слабые», - сказал глава государства и добавил, что мы не можем держать убыточное предприятие.
 
Он ориентировал нового руководителя Валерия Иванковича на принятие мер для вывода завода из сложной ситуации и признал, что назначение предыдущего руководителя - Дмитрия Катеринича - было ошибочным. По его словам, «деятели в правительстве» надеялись, что он вытянет предприятие. Однако этого не случилось.
 
Александр Лукашенко отметил, что будет лично благодарен новому руководителю, если тот сумеет справиться с непростой ситуацией на заводе. Также он пообещал в скором времени посетить МАЗ.

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