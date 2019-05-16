Лукашенко поручил главе «Беллегпрома» встряхнуть аппарат

Александр Лукашенко поручил новому руководителю Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности встряхнуть аппарат. «Не хотят работать, значит нужно новых людей вводить. Времени на раскачку практически нет», - заявил он, обращаясь к Татьяне Лугиной.

смотрите также Лукашенко недоволен экономическими показателями работы МАЗа

Президент поставил перед новым руководителем «Беллегпрома» задачу оздоровить отрасль и обновить кадровый состав. По его словам, нужно раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать. При этом особое внимание следует уделить проблемным предприятия – «Камволь» и «Сукно». Он предположил, что на «Камволе» просто не хотят работать.

Александр Лукашенко поручил Лугиной разобраться в ситуации на предприятиях легпрома и принять соответствующие меры, пообещав оказать содействие со своей стороны. «Будет непросто поднять этот пласт. Но вы всегда можете рассчитывать в том числе и на мою поддержку», заверил он.

Кроме того, президент потребовал обеспечить равные условия работы для всех субъектов хозяйствования в сфере легкой промышленности независимо от формы собственности. «Пусть конкурируют», - добавил он.