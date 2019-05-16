В Беларуси программу «Семейный капитал» продлят до 2024 года

В Беларуси программу поддержки многодетных семей «Семейный капитал», при которой при рождении третьего и последующих детей открывают в банке депозит в размере 10 тысяч долларов, продлят до 2024 года. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Глава Минтруда отметила, что указ, который был принят в 2015 году в плане семейного капитала, доказал свою эффективность. Количество многодетных семей увеличивается – их насчитывается более 104 тыс. «В 2018 году в стране родилось около 20 тысяч третьих и последующих детей в семье», - добавила Ирина Костевич.

На сегодняшний день в Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто около 68 тысяч депозитных счетов на общую сумму порядка 680 млн долларов. Сейчас в министерстве работают над продлением этого механизма на 2020-2024 годы. Также прорабатывается вопрос о возможности досрочного использования семейного капитала, например, если семья остро нуждается в жилье.