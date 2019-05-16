В Гомельском районе мальчик сломал палец, играя с пистолетом

В агрогородке Красное Гомельского района мальчик играл в «войнушку» и случайно зажал один из пальцев в затворе игрушечного пистолета. Чтобы освободить палец ребенка, взрослым пришлось вызывать работников МЧС.

В МЧС сообщили, что инцидент произошел вечером 15 мая. Пятилетний мальчик играл с игрушечным пистолетом и внезапно его палец застрял в затворном механизме. Самостоятельно вытащить палец он не сумел – пришлось звонить спасателям.

Прибывшие работники МЧС разобрали игрушку и вытащили палец ребенка. Мальчику понадобилась медицинская помощь – у него диагностировали перелом фаланги.

Фото: МЧС