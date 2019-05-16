Пьяный гродненец на микроавтобусе из мести протаранил легковушку

В Гродно пьяный 57-летний мужчина на микроавтобусе из мести протаранил легковой автомобиль, водитель которого сообщил о нем в ГАИ. По информации ГАИ Гродненской области, ДТП произошло вечером 15 мая на автодороге Гродно - Сопоцкин.

Житель Гродно поскандалил с супругой, выпил водки и решил отправиться на дачу, которая находится в деревне Ратичи. Водитель легкового автомобиля Volkswagen обратил внимание на микроавтобус той же марки, вилявший по дороге. Он позвонил в ГАИ и высказал свое предположение – мол, водитель микроавтобуса пьян.

При этом водитель легковушки продолжил ехать за микроавтобусом, передавая наряду ДПС о маршруте его следования. В нескольких километрах от города микроавтобус внезапно остановился, сдал назад и врезался в легковушку. Позже нетрезвый водитель заявил, что таким образом отомстил другому автомобилисту, когда понял, что тот сообщил о нем правоохранителям.

В ГАИ уточнили, что экспертиза подтвердила, что водитель Volkswagen был пьян - содержание алкоголя в его организме почти в три раза превышало допустимую норму.