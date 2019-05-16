На берегу реки в Бресте нашли труп двухмесячной девочки

В Бресте на берегу реки Мухавец обнаружили труп двухмесячной девочки. В убийстве младенца подозревается мать – 28-летняя гражданка Туркменистана, слушательница курсов в одном из университетов областного центра. Возбуждено уголовное дело.

По факту убийства младенца в Бресте было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая – мать ребенка - уже задержана.

В милиции Брестской области сообщили, что ребенок появился на свет 17 марта недоношенным и находился под медицинским наблюдением до 10 мая. Вскоре после выписки педиатр детской поликлиники пришла на осмотр малышки, но ей никто не открыл дверь. Она дозвонилась до молодой матери, но та отказалась говорить, где находится ребенок. К поискам младенца подключились милиционеры.

На допросе женщина рассказала оперативникам, что ее ребенок умер в результате несчастного случая, и она оставила его на берегу реки, испугавшись ответственности. Тело девочки, завернутое в простынь, нашли возле водоема.