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17. 05. 2019

МТС завершил включение связи на своих участках в перегонах минского метро

МТС завершил включение связи на своих участках в перегонах минского метро в рамках совместного проекта операторов. Таким образом, беспроводной связью охвачена большая часть тоннелей метрополитена. Оператор продолжает включение мобильной связи на участках партнеров.

Реализация проекта связана с ростом потребности пассажиров на высокоскоростной интернет. Организация покрытия в тоннелях подземки — один из основных проектов МТС по подготовке инфраструктуры ко II Европейским играм в Минске.
 
На Московской ветке столичного метро мобильная связь МТС уже работает в тоннелях между станциями «Октябрьская» и «Петровщина». Скоростным интернетом также можно свободно пользоваться на участках между станциями «Площадь Якуба Коласа» и «Академия Наук», «Восток» и «Борисовский тракт». 
 
Полностью покрыта связью оператора и большая часть Автозаводской ветки столичной подземки: базовые станции работают во всех тоннелях между станциями «Немига» и «Могилевская».

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