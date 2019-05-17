Лента RSS
Подписаться на ленту
17 мая 2019, пятница, 13:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,34
17. 05. 2019

Реакция МВД на ЛГБТ-флаг на британском посольстве: они не пройдут!

Утром 17 мая на здании посольства Великобритании в Минске появился радужный флаг – в честь международного дня борьбы с гомофобией. В министерстве внутренних дел снова обозначили свою позицию по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «Мы – за подлинное, они не пройдут!» - заявили в МВД.

Ровно год назад британское посольство уже вывешивало радужный флаг в поддержку сексуальных меньшинств, что вызвало грубую реакцию со стороны МВД. Тогда белорусская милиция заявила, что борьба ЛГБТ-сообщества за свои права - подделка, как и однополые отношения, и подобные заявления – вызов традиционным семейным ценностям, которых придерживается подавляющее большинство белорусов.
 
И в этот раз МВД не преминуло обозначить свою позицию по отношению к приверженцам однополых отношений. Как отмечается в заявлении ведомства, международный день борьбы с гомофобией не представляет значимости для Беларуси.
 
«Приоритет социально ориентированной политики белорусского государства – охрана материнства и детства, защита института семьи. Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей», - заявили в МВД.
 
Белорусские правоохранители считают, что искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали и способствует росту преступлений сексуального характера в отношении детей.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.