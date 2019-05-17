Реакция МВД на ЛГБТ-флаг на британском посольстве: они не пройдут!

Утром 17 мая на здании посольства Великобритании в Минске появился радужный флаг – в честь международного дня борьбы с гомофобией. В министерстве внутренних дел снова обозначили свою позицию по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «Мы – за подлинное, они не пройдут!» - заявили в МВД.

Ровно год назад британское посольство уже вывешивало радужный флаг в поддержку сексуальных меньшинств, что вызвало грубую реакцию со стороны МВД. Тогда белорусская милиция заявила , что борьба ЛГБТ-сообщества за свои права - подделка, как и однополые отношения, и подобные заявления – вызов традиционным семейным ценностям, которых придерживается подавляющее большинство белорусов.

И в этот раз МВД не преминуло обозначить свою позицию по отношению к приверженцам однополых отношений. Как отмечается в заявлении ведомства, международный день борьбы с гомофобией не представляет значимости для Беларуси.

«Приоритет социально ориентированной политики белорусского государства – охрана материнства и детства, защита института семьи. Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей», - заявили в МВД.

Белорусские правоохранители считают, что искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали и способствует росту преступлений сексуального характера в отношении детей.