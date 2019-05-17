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17. 05. 2019

18 мая в Минске перекроют два проспекта: как поедет транспорт

18 мая во время проведения велокарнавала «Viva Ровар!» в Минске будет временно перекрываться движение по проспекту Победителей (от проспекта Машерова до улицы Нарочанской) и по проспекту Машерова (от улицы Даумана до проспекта Победителей). В «Минсктрансе» сообщили, как в этот период будет ходить общественный транспорт.

смотрите также Международный велокарнавал «Viva Ровар!» пройдет 18 мая в Минске
Вносятся изменений в трассы движения следующих автобусных маршрутов:
 
  • С 12:00 до 16:00: № 29, 44, 136.
  • С 14:00 до 16:00: № 1, 11, 69, 73, 76Э, 89Э, 119С, 133, 163.
 
Троллейбусные маршруты № 10, 39, 77 сокращаются до р/к «Берута» (ст. м. Пушкинская). Кроме того, с 15:20 до 15:40 на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской будет временно приостановлено движения автобусов № 44, 91, 119С, 136. Подробнее об этом здесь.
 
Напомним, 18 и 19 мая движение всех видов транспорта будет запрещено на улице Уманской от улицы Железнодорожной до проспекта Дзержинского.  Это связано с асфальтированием проезжей части. Вносятся изменения в движение автобусов маршрутов № 57, 90 и 166, а также троллейбусов маршрутов № 31, 47 и 63.

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