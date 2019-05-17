МТБанк отменяет комиссию при переводе денег на карты других банков

Клиенты МТБанка могут пополнять карты банка без комиссии, а с 16 мая также переводить деньги с них на карты любого банка страны бесплатно. Решение принято в интересах клиентов, столкнувшихся с определенными неудобствами из-за продления технических работ по обновлению программного обеспечения, сообщили в пресс-службе банка.

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В МТБанке уточнили, что данная мера является временной и будет действовать до момента стабилизации работы Интернет- и Мобильного банка МТБанка. Также стали известны причины затянувшихся перебоев с доступом к дистанционным каналам обслуживания: «Сроки работ продлены, чтобы увеличить производительность систем в момент обработки нагрузок повышенного уровня. Иными словами, сервисы не справляются с обработкой большого количества одновременно поступающих запросов на вход в Интернет- и Мобильный банки».

Сейчас специалисты банка работают над решением проблемы, параллельно развертываются дополнительные мощности для увеличения производительности систем. «Основные сервисы МТБанка доступны в полном объеме: можно рассчитываться картами, пополнять их и снимать деньги в банкоматах, получать рассрочку, бонусы и кэшбэк от расчетов по картам, оформить новые продукты банка», – отметили в МТБанке.

Ранее, в связи с продлением технических работ, банк предложил своим клиентам дополнительные бонусы : дополнительный месяц рассрочки на все покупки в июне по карте «Халва», оформление ряда карт банка («Автокарта», PayOkay, «МТБанк-Корона», «Халва Плюс» в белорусских рублях или Visa Classic в белорусских рублях, долларах США или евро) с сервисным обслуживанием в размере BYN1 в год в течение всего срока действия карты, а также выпуск премиальной карты Hello, world! категории Masterсard Black Edition за один рубль.