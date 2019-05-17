Лента RSS
Подписаться на ленту
17 мая 2019, пятница, 15:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
17. 05. 2019

В США умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла Grumpy Cat (сердитая кошка) — одна из самых знаменитых кошек в мире, которая стала героиней многочисленных мемов. По словам хозяев животного, причиной смерти стала инфекция мочевыводящих путей.

Кошка по кличке Соус Тардар стала популярной из-за сердитого выражения мордочки. В Сети кошку прозвали Grumpy Cat. Ее фотографии стали популярными мемами в интернете, а аккаунты в социальных сетях набрали миллионы подписчиков. Только в Instagram у кошки было более 2,4 млн подписчиков.
 
Кошка спокойно умерла утром 14 мая на руках своей хозяйки, отмечается в Instagram. Недавно она перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла оправиться после болезни – появились осложнения. Ей было 7 лет.
 
«Помимо того, что Grumpy Cat была членом нашей семьи, она помогала улыбаться миллионам людей во всем мире - даже в самые трудные времена», - говорят ее хозяева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Some days are grumpier than others...

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat)

 
 

Это Интересно
Жизнь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.