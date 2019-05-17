В США умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла Grumpy Cat (сердитая кошка) — одна из самых знаменитых кошек в мире, которая стала героиней многочисленных мемов. По словам хозяев животного, причиной смерти стала инфекция мочевыводящих путей.

Кошка по кличке Соус Тардар стала популярной из-за сердитого выражения мордочки. В Сети кошку прозвали Grumpy Cat. Ее фотографии стали популярными мемами в интернете, а аккаунты в социальных сетях набрали миллионы подписчиков. Только в Instagram у кошки было более 2,4 млн подписчиков.

Кошка спокойно умерла утром 14 мая на руках своей хозяйки, отмечается в Instagram. Недавно она перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла оправиться после болезни – появились осложнения. Ей было 7 лет.

«Помимо того, что Grumpy Cat была членом нашей семьи, она помогала улыбаться миллионам людей во всем мире - даже в самые трудные времена», - говорят ее хозяева.