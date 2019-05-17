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17. 05. 2019

Пьяный борисовчанин ударил ребенка на улице за недоброжелательный взгляд

В Борисове пьяный мужчина ударил по лицу 8-летнего мальчика за недоброжелательный взгляд и скрылся. Обидчика ребенка по горячим следам задержал оперуполномоченный уголовного розыска Борисовского РУВД майор Дмитрий Галькевич, сообщили в МВД.

Инцидент произошел вечером 13 мая на улице Гагарина в Борисове. Следственно-оперативная группа направлялась на очередной вызов, как к ним подбежала женщина. Она рассказала, что какой-то мужчина ударил по лицу ее 8-летнего сына и скрылся.
 
Очевидцы указали правоохранителям, куда побежал злоумышленник, и Дмитрий Галькевич догнал его и задержал. 39-летний житель Борисовского района был пьян. Он пояснил, что ударил ребенка за недоброжелательный взгляд в свою сторону. В отношении хулигана возбудили уголовное дело по соответствующей статье. 

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