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17. 05. 2019

«Белнефтехим» объяснил причину остановки транзита нефти в Украину

Беларусь вынуждена приостановить транзит российской нефти в Украину из-за того, что в соседнем государстве не хватает резервуаров для откачки «грязной» нефти. Также не осуществляется транзит сырья в сторону Польши, сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

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В «Белнефтехиме» отметили, что Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке, однако на предприятии до сих пор ремонтируют оборудование, поврежденное загрязненным сырьем. Что касается «Нафтана», этот нефтеперерабатывающий завод работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк, по которому на «Нафтан» ранее поставлялась нефть, заполнен загрязненным сырьем и простаивает.
 
Транзит нефти в Украину приостановлен, поскольку в соседней стране нет  свободных резервуаров для откачки загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, которая находится в трубопроводе. «Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая», - говорят в концерне.
 
Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.

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