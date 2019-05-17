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17. 05. 2019

Беларусь будет требовать от России компенсации за «грязную» нефть

Беларусь будет добиваться, чтобы Россия возместила прямые и косвенные потери от поставок некачественной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом 17 мая заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

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Игоря Ляшенко подчеркнул, что Беларусь потребует от российской стороны компенсировать убытки за загрязненную хлорорганическими соединениями нефть, пишет БелТА. По его словам, стороны обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что компенсации будут двух видов: прямые потери нефтеперерабатывающих предприятий и косвенные. В первом случае это выход из строя оборудования, а второй касается недополученной выручки от транзита нефти и экспорта сырья.
 
Вице-премьер отметил, что с компенсациями из-за поломки оборудования в России согласились, а вопрос компенсаций из-за упущенной выгоды еще будет обсуждаться с российской стороной. Об итоговой цифре пока говорить рано, но уже известно, что оборудование на Мозырском НПЗ, которое вышло из строя из-за поступления «грязной» российской нефти, составляет около 30 млн долларов.
 
Ранее Телеграф сообщал. что проблемы с российской нефтью, поступающей на территорию Беларуси по трубопроводу «Дружба», возникли во второй половине апреля. В ходе разбирательства выяснилось, что содержание хлорорганических соединений в сырье в десятки раз превышало норму. Белорусские НПЗ были вынуждены снизить обороты производства нефтепродуктов и приостановить импорт в соседние страны.

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