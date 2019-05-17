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17. 05. 2019

В Гродно на врача завели два уголовных дела за подделку рецептов

В отношении 34-летней жительницы Гродно возбудили два уголовных дела за подделку рецептов на лекарства. Перед увольнением из учреждения здравоохранения она сделала ксерокопии бланков рецептов, а затем выписала на несуществующих людей медицинский препарат с сильнодействующими компонентами.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что женщина работала врачом в одном из учреждений здравоохранения областного центра. Увольняясь с работы, она сделала ксерокопии с бланков рецептов и забрала с собой.
 
В сентябре 2018 года и в марте 2019-го жительница Гродно выписала на несуществующих людей медицинский препарат, который содержит сильнодействующие компоненты. Далее знакомые женщины приобретали по этим рецептам в аптеках лекарства.
 
За подделку рецептов в отношении жительницы Гродно возбудили два уголовных дела.

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