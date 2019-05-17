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17. 05. 2019

ВВП Беларуси продолжает расти

Валовой внутренний продукт Беларуси продолжает расти. В январе-апреле рост ВВП составил 1,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Национальном статистическом комитете.

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По первой оценке в январе-апреле объем валового внутреннего продукта Беларуси в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей. Это на 1,4% больше, чем было в январе-апреле прошлого года. В Белстате уточнили, что индекс-дефлятор ВВП составил 105,7% по отношению к такому же периоду 2018 года.
 
Также в комитете привели данные о производстве промышленной продукции в январе-апреле. С начала года объем промышленного производства в текущих ценах составил 37,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 1,2%. Лучшие показатели зафиксированы в горнодобывающей промышленности (рост на 3,3%) и обрабатывающей промышлености (1,8%).
 
Напомним, в первом рост ВВП Беларуси составил 1,1%, а власти прогнозируют, что в 2019 году ВВП должен вырасти минимум на 2,1%.

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