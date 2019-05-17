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17. 05. 2019

Бил руками и ногами за невыученные уроки: брестчанин истязал 9-летнего сына

В Бресте пьяный мужчина решил заняться «воспитанием» 9-летнего сына и сильно избил мальчика за невыученные уроки. В отношении родителя прокуратура возбудила уголовное дело за истязание ребенка.

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В один из дней марта 36-летний житель Бреста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ругать сына за невыученные уроки. В процессе «воспитания» папаша избил сына руками по голове, а когда тот упал на пол – начал бить ногами по разным частям тела. В общей сложности мужчина нанес мальчику не менее 17 ударов.
 
Мать мальчика, вернувшись домой и увидев следы побоев на теле сына, решила умолчать об этом. На следующий день тетя школьника заметила телесные повреждения и обратилась в милицию. Однако во время проверки мать отказалась привлекать мужа к ответственности. В апреле мужчина еще трижды применял насилие к сыну.
 
Прокуратура Бреста решила возбудить в отношении мужчины уголовное дело за истязание несовершеннолетнего, пишет БелТА. Материалы дела направлены следователям.

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