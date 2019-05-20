В Казахстане ждут Лукашенко с официальным визитом во II полугодии

Александра Лукашенко ждут в Казахстане с официальным визитом во второй половине 2019 года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Национальном пресс-центре в Минске сообщил посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

29 мая белорусский лидер посетит юбилейный саммит Евразийского экономического союза, который состоится в Нур-Султане. А во второй половине года Александра Лукашенко с нетерпением ждут в Казахстане с официальным визитом, заявил Ермухамет Ертысбаев.

Планируется, что визит президента Беларуси пройдет после выборов президента Казахстана. Они состоятся 9 июня.

«Мы хотим закрепить все решения и достижения, которые были достигнуты в ноябре 2017 года, вывести казахстанско-белорусские отношения на более высокий качественный уровень», - отметил посол и добавил, что опыт Беларуси и ее достижения в социально-экономическом развитии очень важны для них.