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20. 05. 2019

В Казахстане ждут Лукашенко с официальным визитом во II полугодии

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Александра Лукашенко ждут в Казахстане с официальным визитом во второй половине 2019 года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Национальном пресс-центре в Минске сообщил посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

29 мая белорусский лидер посетит юбилейный саммит Евразийского экономического союза, который состоится в Нур-Султане. А во второй половине года Александра Лукашенко с нетерпением ждут в Казахстане с официальным визитом, заявил Ермухамет Ертысбаев.
 
Планируется, что визит президента Беларуси пройдет после выборов президента Казахстана. Они состоятся 9 июня.
 
«Мы хотим закрепить все решения и достижения, которые были достигнуты в ноябре 2017 года, вывести казахстанско-белорусские отношения на более высокий качественный уровень», - отметил посол и добавил, что опыт Беларуси и ее достижения в социально-экономическом развитии очень важны для них.

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