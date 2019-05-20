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20. 05. 2019

Брестчанин убил кота на детской площадке и стал фигурантом уголовного дела

В Бресте в отношении местного жителя, который в пьяном состоянии убил кота на детской площадке, возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

12 мая к сотрудникам милиции обратился житель Бреста, который сообщил, что на придомовой территории убили кота. Мучителем животного оказался 30-летний местный житель, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пришел на детскую площадку и начал мучить беззащитное животное, а затем трижды ударил его о бордюр. От полученных повреждений кот умер.
 
В отношении живодера возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

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