Какие экзамены и когда будут сдавать выпускники школ

Выпускные экзамены у учащихся 9 и 11 классов пройдут в этом году в период с 1 по 8 июня. Об этом в понедельник сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Ирина Каржова.

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Список выпускных экзаменов в школах, которые сдают выпускники 9 и 11 классов, а также формы проведения испытаний будут такими же, как и в предыдущие годы, пишут "Минск-Новости"

Выпускники девятых классов сдают три обязательных экзамена: диктанты по русскому и белорусскому языкам, а также пишут контрольную работу по математике. Они пройдут 4, 6 и 8 июня.

Выпускники одиннадцатых классов будут сдавать на один экзамен больше: изложение по русскому или белорусскому, контрольную работу по математике, иностранный язык и история Беларуси (устно). Даты проведения испытаний в 11-х классах - 1, 3, 5 и 7 июня.

Последние звонки в школах и гимназиях рекомендовано провести 29 или 30 мая. Выпускные вечера пойдут 8 и 9 июня.