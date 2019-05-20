Беларусь призывает ЕС к переговорам по Соглашению о партнерстве и сотрудничестве

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко призвал Европейский союз к переговорам, которые касаются заключению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Об этом он заявил на конференции имени Леннарта Мери в Таллине (Эстония), сообщает пресс-служба МИД.

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Олег Кравченко выступил во время конференции в качестве панелиста на секции «Искусство баланса: выдержит ли Беларусь?». В своем выступлении он подверг сомнению тезис о балансировании, предполагающем равные объемы взаимодействия или создание контральянсов, учитывая участие Беларуси в ряде форматов стратегического сотрудничества с Россией и региональных международных организаций на евразийском пространстве.

Белорусский чиновник призвал европейскую сторону к началу переговоров по заключению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое заключено ЕС со всеми странами-соседями, кроме Беларуси. Также он обратил внимание на то, что Беларусь заинтересована в полной нормализации отношений с Евросоюзом, который является для республики вторым основным торговым партнером.