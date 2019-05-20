В Минск из Нью-Йорка привезут мощи святой княгини Елисаветы

С 29 мая по 6 июня 2019 года в Минске будет пребывать ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары. В белорусскую столицу великая святыня будет принесена из Знаменского Синодального собора г. Нью-Йорка. Святыню привозят ключарь собора протоиерей

В США ковчег с десницей святой Елисаветы и частью мощей святой Варвары находится с 1981 года. Святыню перенесли из Гефсимании после обретения мощей Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и их канонизации в лике святых Русской Православной Зарубежной Церковью (в 1992 году канонизированы Русской Православной Церковью).

Великая княгиня Елисавета (1864 ─ 1918) была Гессенской принцессой и приходилась внучкой королеве Великобритании Виктории. Она стала супругой Великого князя Сергея Александровича Романова и так связала свою жизнь с Россией. Ее мужа в 1905 году убил террорист. После этого трагического события Великая княгиня посвятила себя служению Богу и людям. В 1909 году она основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. В ночь на 18 июля 1918 года советской властью Великую княгиню Елисавету, инокиню Варвару, членов рода Романовых и близких к ним людей сбросили в шахту под Алапаевском. Останки мучениц Елисаветы и Варвары в 1921 году были привезены в Иерусалим, и с того времени они покоятся в храме равноапостольной Марии Магдалины.

Святая Елисавета – одна из величайших подвижниц ХХ века. Врачи, сотрудники социальных служб и благотворители cчитают ее своей небесной покровительницей. Ей молятся о детях, о благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи.

Принесение ковчега с десницей святой преподобномученицы осуществляется по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Белорусской Православной Церкви.

Также вместе со святыней православная молодежь США привезет средства для детей-инвалидов реабилитационного центра «Самарянин» в г. Пинске. В прошлом году Молодежная ассоциация святого князя Владимира помогла минскому дому-интернату для детей с особенностями развития. За счет собранных средств на территории интерната был создан сенсорный сад и контактный зоопарк.

Места пребывания святыни и время в Минске:

1. Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

• 29 мая (среда) с 17:00 до 22:00;

• 30 мая (четверг) с 6:00 до 16:00.

Встречу мощей возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

2. Свято-Елисаветинский монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Державная» (ул. Выготского, 6)

• с 30 мая (четверг) по 6 июня (четверг) с 7:00 до 22:00 (30 мая с 17:00 до 22:00).

Встречу мощей возглавит духовник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок.