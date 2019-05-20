Ляшенко передал новому президенту Украины поздравления от Лукашенко

Белорусский вице-премьер Игоря Ляшенко побывал сегодня на церемонии инаугурации нового президента Украины и передал Владимиру Зеленскому поздравления от Александра Лукашенко со вступлением в должность.

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Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прошла сегодня в Верховной Раде. На мероприятии Беларусь представлял заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Он передал Владимиру Зеленскому поздравления с официальным вступлением в должность от Александра Лукашенко, сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Игорь Ляшенко также встретился с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. Они обсудили белорусско-украинские отношения в торгово-экономической сфере, а также подготовку к проведению II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет осенью в Житомире.