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20. 05. 2019

СК проводит проверку по факту смерти 9-летней девочки в Турове

Обстоятельства смерти 9-летней девочки, которая умерла после спортивного мероприятия в школе Турова, устанавливаются в рамках проводимой проверки. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете Беларуси.

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Трагическое происшествие случилось 17 мая в средней школе №2 города Турова. Третьеклассница принимала участие в легкоатлетическом забеге протяженностью 500 метров. Девочка пробежала лишь несколько десятков метров, а затем остановилась, почувствовав резкое ухудшение самочувствия.
 
В школу вызвали скорую помощь, и медики забрали девочку в больницу. Ее привезли в Туровскую больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь, а затем на машине службы 103 отправили в Житковичскую больницу. Предполагалось, что там врачи узких специальностей смогут помощь ребенку. Однако во время транспортировки юная пациентка умерла. 
 
Следователи выяснили, что до начала спортивного мероприятия в школе девочка не жаловалась на плохое самочувствие. На месте работают не только правоохранители, но и специальная комиссия Минздрава. 

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