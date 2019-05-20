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20. 05. 2019

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси остается стабильным

По состоянию на 1 мая уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси сохранился на уровне 0,3%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем было год назад. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты.

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Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Гродненской областях составил 0,5%; в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – 0,4%; в Минской – 0,3%. Самый низкий уровень безработицы, по данным Минтруда, наблюдается в Минске − 0,1%.
 
На 1 мая на учете в качестве безработных состояли 14,5 тыс. человек. Это на треть меньше, чем было в начале мая 2018 года. При этом количество вакансий продолжает увеличиваться: наниматели предлагают 80,6 тыс. свободных рабочих мест. В большинстве случаев это вакансии рабочих специальностей (63,1% от общего числа вакансий).
 
В Минтруда также отметили, что на одну вакансию на рынке труда в Беларуси приходится 0,2 безработного. Годом ранее этот показатель составлял 0,3.

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