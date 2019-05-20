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20. 05. 2019

Дробыш пойдет в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»

ЗЕНА и Виктор Дробыш

Российский продюсер Виктор Дробыш, который в этом году готовил представительницу Беларуси на «Евровидении», намерен подать в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала с белорусским жюри.

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Дело в том, что члены профессионального жюри от Беларуси рассказали порталу тутбай о результатах своего голосования в первом полуфинале «Евровидения», и из-за этого были дисквалифицированы организаторами конкурса. Во время финала от Беларуси выставляли баллы только телезрители. 
 
Виктор Дробыш считает, что таким поступком Европейский вещательный союз нанес огромный урон «отношениям России с Беларусью, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы». В связи с этим продюсер собирается подать в суд на организацию, пишет РИА Новости.
 
«Нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», - заявил он и добавил, что члены жюри предложили озвучить в прямом эфире, что это баллы EBU, а не самой Беларуси, но им запретили это делать.

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