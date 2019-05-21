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21. 05. 2019

Доллар и евро обновили минимумы с начала года

Курсы доллара и евро в Беларуси достигли своего минимального значения с начала года. Несколько последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились удешевлением основных валют республики.

смотрите также 20 мая курсы доллара и евро продолжили снижаться
Как следует из сообщения БВФБ, официальный курс доллара 21 мая составил 2,0759 рубля, что на 0,29% меньше, чем был накануне.
 
Динамика курса доллара в Беларуси с начала года
 
Евро во вторник подешевел на 0,4% и теперь стоит 2,3142 рубля.
 
Динамика курса евро в Беларуси с начала года
 
Российский рубль в последние дни также демонстрирует отрицательную динамику. Сегодня он упал в цене на 0,35% до 3,2154 белорусского рубля за 100 российских.
 
Динамика курса российского рубля в Беларуси с начала года
 

 

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