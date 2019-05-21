Доллар и евро обновили минимумы с начала года

Курсы доллара и евро в Беларуси достигли своего минимального значения с начала года. Несколько последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились удешевлением основных валют республики.
Как следует из сообщения БВФБ, официальный курс доллара 21 мая составил 2,0759 рубля, что на 0,29% меньше, чем был накануне.
Динамика курса доллара в Беларуси с начала года
Евро во вторник подешевел на 0,4% и теперь стоит 2,3142 рубля.
Динамика курса евро в Беларуси с начала года
Российский рубль в последние дни также демонстрирует отрицательную динамику. Сегодня он упал в цене на 0,35% до 3,2154 белорусского рубля за 100 российских.
Динамика курса российского рубля в Беларуси с начала года